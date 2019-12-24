Это фиаско! Из-за любопытства четыре человека провалились под землю в Китае - видео

Фото Nibler
24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересный момент попал в объектив камеры видеонаблюдения в китайском городе Наньин, сообщает Daily Mail.
Все произошло вечером 21 декабря. Местный житель спокойно прогуливался по городу, когда неожиданно провалился в образовавшуюся яму. Мужчина оказался по грудь под землей, но быстро смог самостоятельно выбраться.
Все могло бы завершиться, но к мужчине на помощь поспешили еще три человека. Асфальт не выдержал и обвалился, а вместе с ним в яму полетели люди и мопед. В итоге образовался провал диаметром три метра и глубиной метр.
К счастью, все обошлось. Мужчины серьезно не пострадали, а только отделались легким испугом и парой царапин. -0-