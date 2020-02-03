Это фотошоп? - Знойное фото Насти Каменских вызвало споры у фанатов

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Настя Каменских уже вернулась с отдыха в Мексике, но, похоже, надолго запаслась пляжными фотографиями.

Новый снимок артистки в Instagram впечатлил подписчиков. На нем звезда позирует в черном купальнике на фоне природного пейзажа. Дополнила она образ черными очками и решительной позой.

Преданные поклонники Насти Каменских восхитились кадром и завалили ее множеством комплиментов, а вот другие считают, что артистка прибегает к фотошопу: все ради того, чтобы скрыть последствия отдыха для фигуры. Пользователи Instagram заметили, что на фотографии певица выглядит неестественно.

Впрочем, споры продолжаются, а пост продолжает собирать сотни тысяч лайков. -0-