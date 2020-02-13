"Это какой-то неправильный кот": попугай научился мяукать и потроллил котов - видео

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Что произойдет, если говорящий попугай живет с тремя котами? Конечно, он научится мяукать.

Так произошло с птицей по имени Кеша. Он разучил "иностранный язык" и решил пообщаться с котами. Судя по кадрам, пушистые не были к этому готовы.

Один из котов сначала попытался ударить птицу, но быстро передумал. Попугай продолжил мяукать и внес еще больше неясности в диалог с животными. Они не могли понять, что происходит, поэтому решили быстро спрятаться от необычного "кота".

В сети посмеялись на славу и, протерев слезы, оставили комментарии. "Это какой-то неправильный кот", "Хорошо знать иностранные языки", "Тролль пернатый", "Ребята - я свой!" - написали пользователи сети.-0-