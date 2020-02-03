"Это любовь": Ольгу Орлову дома встречает сразу четыре "хороших мальчика" - видео

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Животные не стесняются проявлять свою любовь, причем, делают это в своей особой манере.

Телеведущая Ольга Орлова показала в Instagram ролик, где запечатлен момент ее возвращения домой.

Казалось бы, что это самое обычное видео, однако звезду дома радостно встречают сразу четыре "хороших мальчика". Ее домашние собаки очень рады видеть любимую хозяйку. Разумеется, они стараются это всячески показать и чуть не сбивают Ольгу Орлову с ног.

Ролик получился очень милым и добрым, что подписчики поспешили высказать в комментариях. За пару часов их набралось более тысячи.-0-