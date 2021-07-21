Это любовь: утка тщательно следила за докторами, пока ее возлюбленному делали операцию (Фото)

21 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Интересная ситуация произошла в США, а внимание на нее обратило издание WPRI.

В штате Массачусетс проживают две утки, которые состоят в длительных отношениях. Птица по кличке Арнольд со своей возлюбленной обитают в пруду неподалеку от ветеринарной клиники, что очень удобно.

В один из дней врачи заметили, что утка начала хромать. Тогда они отловили птицу и отнесли ее на обследование к ветеринару. Выяснилось, что Арнольду лапу повредила черепаха-задира. Доктора поняли, что животному потребуется операция, поэтому оставили его ночевать в клинике.

На следующее утро утка оказалась в операционной, но в самый ответственный момент люди услышали постукивание по стеклу. Оказалось, что возлюбленная Арнольда нашла его и была очень разочарована тем, что ее не пускают. Тогда утка стала тщательно следить за ходом операции над своим избранником.

Все прошло успешно и уже через несколько часов история получила счастливый конец, а утки отправились дальше плавать в пруду. Пользователи, в свою очередь, оказались очарованы поведением возлюбленной утки и пост завирусился в соцсетях. -0-