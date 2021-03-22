"Это мое самое первое видео": Мадонна показала уникальные кадры из своей карьеры

22 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Американская певица Мадонна представила в Instagram редчайшие кадры и вызвала переполох среди фолловеров.

Артистка показала широкой общественности свое самое первое видео, где она находится на репетиции. Тогда молодая девушка еще не знала, что добьется таких высот. ""Это мое самое первое видео. Тогда, когда зерно было посеяно. Я надеялась, что смогу стать артисткой и покинуть провинцию. Всегда продолжала верить, но, конечно, тогда еще не подозревала, чем это для меня все обернется", - написала Мадонна в подписи к посту.

Ролик впечатлил пользователей, которые в комментариях отметили, что знаменитость уже в начале карьеры показывала успехи. Также появилось множество хвалебных отзывов, а уникальные кадры собрали сотни тысяч просмотров. -0-