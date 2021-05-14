Это моя река: наглая черепаха испортила водопой двум львам

14 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посетители сафари-парка Мала-Мала в ЮАР стали свидетелями необычного случая, который впечатлил многих. Кадры разместили на YouTube.

Туристы с гидом проезжали мимо реки, куда на водопой пришла парочка львов. Хищники провели успешную охоту и решили утолить жажду, однако в этом им помешала наглая черепаха. Лев и львица принялись пить, когда из-под воды к ним подплыл другой местный обитатель.

Черепашка принялась всеми силами мешать хищникам, будто говоря: "Это моя река!". Конечно, львам это не особо помешало и они, после того как утолили жажду, отправились отдыхать. Этот момент впечатлил посетителей парка и гида, ведь, по его словам, раньше он ничего подобного не видел. -0-