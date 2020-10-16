Это надо слышать! Крик возмущенной коалы стал сенсацией в сети - видео

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забавным роликом в Facebook поделились работники приюта для животных в Австралии.

В кадр попала коала Джордж, которая уже не первый год наслаждается одиночеством в большом вольере, однако в один день все изменилось. В приюте появился его молодой сородич по имени Иван.

Работники думали, что животные поладят, однако Джордж был против такого соседства. Поэтому он начал кричать и пускать слюни, давая недвусмысленно понять о своем настроении. Тогда его решили переселить к птицам, а молодую коалу поместили в большой вальер.

Джордж тихо ненавидит молодого сородича, однако есть и плюсы - он стал сенсацией в сети. Люди восхищены криком коалы, а само видео уже разошлось на мемы. -0-