Это надо видеть! Хозяйка придумала уморительный лайфхак для своих питомцев - видео

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Девушка из Австралии поделилась в сети видео, на котором запечатлела своих питомцев и забавный лайфхак, придуманный для них. Кадры она опубликовал в TikTok.

Эрин Джойс рассказала, что два ее пса каждый день с нетерпением ждут возвращения хозяев с работы. Они в одно время выбегают на улицу и бегают вдоль забора, чтобы учуять запах своих любимых людей.

Женщина поняла, что собачки хотят видеть девушку, поэтому решила исправить ситуацию. Эрин, поразмыслив, придумала уморительный лайфхак, который рассмешил миллионы юзеров. Все гениально просто, поэтому австралийка сделала несколько дырочек в заборе, которые так идеально подошли под носы и глаза собачек.

Теперь питомцы с удовольствием ее встречают с работы, а один из таких приездов Эрин запечатлела на видео, поле чего прославилась в сети. Впрочем, лучше один раз это увидеть. -0-