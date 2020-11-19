Это Нью-Йорк, детка! Парень переоделся в костюм крысы, но мало кого этим удивил - видео

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Похоже, жителей Нью-Йорка мало чем можно удивить, а видели они уже достаточно, однако парень по имени Джонотон Лайонс попытался. Кадры опубликовали в Twitter.

Молодой человек переоделся в костюм крысы и отправился в подземку города, прихватив с собой декоративный кусок пиццы. Казалось бы, что на такое точно должны были бы обратить внимание, однако ролик начинается с того, что прохожий просто перелезает через перила и продолжает свой путь как будто ничего не заметил.

Позже в сети стали появляться и другие кадры с участием мужчины в костюме крысы, которую он прозвал Приятель Лайонс. Теперь он бегает по Нью-Йорку и пристает к прохожим, которые с улыбкой снимают все происходящее на видео. -0-