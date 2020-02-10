Это очень смешно! Блогер обыграл историю из фильма "Один дома", но с котиком - видео

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Человеческая фантазия поистине способна на невероятные вещи, а если все это соединяется вместе с современными технологиями и котиком, то уж точно получится что-то забавное.

Владелец канала AaronsAnimals решил сделать ролик и обыграл сцены из фильма "Один дома", но только с участием в главной роли своего кота.

Хозяин уезжает в отпуск на Гавайи и забывает своего питомца дома. В это время в жилище вламываются "коты-грабители". Котику ничего не остается, как только защищать свой дом. К слову, у ролика уже более 80 миллионов просмотров.-0-