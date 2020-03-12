"Это Овсиенко? Совсем на себя не похожа" - новый снимок солистки "Миража" удивил Instagram

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бари Алибасов поделился на своей странице в Instagram новым снимком, который ошарашил многих поклонников.

В кадре продюсер запечатлен вместе с Татьяной Овсиенко. Парочка мило улыбается, а бывшая солистка группы "Мираж" показывает "класс". Однако внимание пользователей сети привлекло на снимке не это. Многие отметили, что внешний вид 53-летней Овсиенко изменился до неузнаваемости, из-за чего ее не сразу смогли признать.

"Это Овсиенко??? Совсем на себя не похожа", "Таню вообще не узнать", "От Овсиенко остались только глаза", - принялись писать в комментариях юзеры Instagram. Сам Алибасов вступился за артистку, чем только подогрел интерес аудитории.-0-