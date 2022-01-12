"Это просто чудо": сообразительная обезьянка поразила YouTube

12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На одном из YouTube-каналов появился ролик о том, как проводит день маленькая макака по кличке Биби . Видео вызвало большой восторг у подписчиков.

Животное прилежно чистит зубы после сна, затем отправляется в супермаркет за едой, готовит себе завтрак из свежих овощей. После еды Биби собирает свою грязную одежду в корзину, а потом отправляет ее в стиральную машину. В конце дня обезьянка решает почитать книжку и засыпает.

Этот забавный ролик набрал более миллиона просмотров. Сотни восторженных комментариев оставили пользователи со всех уголков мира: "Какая хозяюшка, умничка. Устала и уснула, красотулька!", "Это просто чудо! Какая она умная и сообразительная!", "Как мило ты уснула с книжкой. Прелесть!", "Какая умница и красавица! Сообразительная и милашка!", "День удался. Было много вкусняшек и сказочка перед сном", "Как же я люблю это милое создание", "Бибишка умничка".-0-