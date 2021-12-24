Это провал: пьяный вор уснул во время ограбления и попался полиции

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Курьезный случай произошел в Великобритании с мужчиной по имени Самюэль Маллиган. По информации издания Daily Mail, британец забрался в ресторан и уснул, а после был пойман полицией.

Инцидент произошел в городе Кардифф, когда сотрудница местного ресторана утром обнаружила на полу заведения пьяного мужчину. Как оказалось, вор забрался в здание и уснул лицом вниз на диване. Женщина заперла кафе и вызвала полицию, которая задержала вора. На мужчине была шапка, капюшон, перчатки, в руках он держал фонарик. Когда приехали полицейские, он все еще не протрезвел, а на заявление о том, что его арестуют по подозрению в краже со взломом, ответил "ОК".

В конечном итоге суд приговорил 31-летнего провального вора к одному году тюремного заключения. Также мужчине еще предстоит пройти реабилитацию. Юзеры удивились истории и отметили, что это настоящий провал.-0-