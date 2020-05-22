"Это - шедевр!": архивные фото Анны Семенович впечатлили поклонников

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда Анна Семенович несколько дней назад поделилась архивным снимком, который приковал к себе внимание юзеров Instagram.

Семенович показала фото с отдыха на море, где ей 10 лет. СМИ тут же обыграли этот кадр и представили все под заголовком: "Анна Семенович без груди". Это только раззадорило артистку, и она решила сделать пост с несколькими снимками, где в подписи рассказала свою историю становления девушкой с впечатляющими формами.

Анна Семенович опубликовала несколько фотографий из архива. На последнем фото звезда предстала перед фолловерами в купальнике.

Интересная задумка Семенович понравилась подписчикам, которые под записью поделились своими историями, а также восхитились красотой звезды: "Это - шедевр! А Ваши детские фото умиляют!", "Красавица! И пусть весь мир завидует!", "Никому ничего не доказывайте, пусть завидуют дальше". -0-