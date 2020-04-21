Это – шедевры: Савичева ошеломила фолловеров очередным талантом и поставила их перед выбором

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Юлия Савичева ошарашила фолловеров в Инстаграм, выложив фотографии своего хобби.

Знаменитость поделилась коллекцией авторских рецептов тортов, которые испекла сама и попросила подписчиков проголосовать за лучший вариант.

Поклонники не ожидали, что певица настолько искусно владеет кондитерским мастерством, а также отметили, что поставлены перед сложным выбором. Фолловеры забросали звезду комплиментами и написали, что не ожидали увидеть в ней и этот талант.

"Пора уже кондитерскую онлайн-школу открывать", "Какая роскошь!", "Совершенству нет предела! Браво!", "Просто бомбические", "Ты - талантище", "Неужели сама", "Это - шедевры", "Выбрать лучший невозможно", - высказали восхищение комментаторы.-0-