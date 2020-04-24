Это смешно: звезда "Универа" показала, почему моет окна через день

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Звезда молодежного сериала "Универ" Анна Хилькевич моет окна в своем доме почти каждый день. Фотоотчет с объяснением она выложила в Инстаграм – подписчики в восторге.

Кадр с дочкой артистки вызвал многочисленные обсуждения в сети, особенно со стороны подписчиков-родителей. Большинство комментаторов сошлись на том, что у них такая же история и одарили малышку Хилькевич комплиментами.

"Какая милая", " Умиление просто зашкаливает", "Это смешно", "Теперь главное, чтобы шишки никто не набил из-за ваших окон-невидимок", "Знакомо", "Ладно окна, а зеркала хоть каждый час намывай", - написали подписчики.

Фолловеры с чувством юмора также отметили, что "дочка вся в мать". Напомним, актриса не раз демонстрировала поклонникам в Инстаграм отличную самоиронию, не боясь выглядеть смешной.-0-

Маша из "Универа" в шутку кардинально изменила внешность Знаменитость имеет отличное чувство юмора и не боится посмеяться над собой.