Это Умка? Белый медвежонок "зашел в гости" к вахтовикам в России (Видео)

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители города Харасавэй на Ямале смогли записать на видео впечатляющий и очаровательный момент, который растопил сердца многих юзеров. Видео опубликовали в Instagram.

В ролике можно увидеть, как медвежонок стучится в окно к вахтовикам и пытается попасть в один из домов через окно. В этот момент к окну подходит мужчина и пытается прогнать мишку, однако у него это плохо получается.

Под постом пользователи Instagram оставили многочисленные комментарии и пожалели медведя, предполагая, что он пришел за едой, но не добился желаемого. "Маленький кушать хочет", "На чай зашел", "Да всех мы их подкармливаем и песцов и лис, хотя нельзя, ну как тут откажешь", "Это был Умка?" - написали пользователи. Кадры очаровали сеть, за короткое время их посмотрели десятки тысяч раз.-0-