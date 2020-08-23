Это же гениально! Парень нашел способ утихомирить стаю щенков - видео

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодой человек из США придумал оригинальный способ успокоить восемь непоседливых щенков золотистого ретривера. Кадрами он поделился на YouTube.

Парень рассказал, что четыре недели назад его собака родила. Разумеется, все были в восторге, но только до того момента, пока щенки не окрепли. В этот момент в доме начался полный хаос, с которым надо было что-то делать.

К удивлению многих, молодой человек нашел очень оригинальное решение, как занять песиков. Для этого он поместил их на детскую кроватку, а перед милыми щенками поставил игрушечного дракона, который начал рассказывать сказку.

Поразительно, но это сработало безотказно, ведь животные были буквально загипнотизированы игрушкой и историей. Пользователи сети впечатлились увиденным и отметили, что ничего подобного ранее не видели. Многие и вовсе признали, что задумка парня гениальна. -0-