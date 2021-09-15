Это знак! Песик хотел выбежать на улицу, но произошел конфуз (Видео)

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube мужчина разместил кадры с участием своего питомца.

Семья переехала в новый дом, где есть дверца для собак. Разумеется, песик решил сразу же ее проверить и с радостью побежал на улицу, однако с ним произошел конфуз. Большой мопс оказался слишком широким для дверного проема и застрял.

Кажется, это знак, что питомцу придется худеть, а вот его реакция на произошедшее от души повеселила сеть. Неудивительно, что кадры быстро собрали огромное число просмотров. -0-