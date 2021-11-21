Этому маленькому козлику все равно какого размера его противник – всех забодает! (Видео)

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно пара из США записала на видео забавный момент, а после кадрами с радостью поделилась на YouTube.

Парочка прогуливалась по лесу, когда встретила нескольких маленьких козлят. Животные не особо боялись людей, напротив, один из малышей бросился на мужчину и попытался забодать его. Козлику-крошке было все равно на размеры противника.

Конечно, получилось это не так, как ожидал зверек, однако кадры очень повеселили сеть, ведь момент оказался по-настоящему забавным. -0-