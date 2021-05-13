Этот день в истории: 13 мая

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Католики празднуют Вознесение Господне.

Православные верующие чтут память святого апостола Иакова Зеведеева, мученика Максима, святителя Никиты, епископа Новгородского, святителя Игнатия Брянчанинова, епископа Кавказского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Яков. Теплый вечер и звездная тихая ночь - к урожаю и ветреному лету. Теплый день с дождем предвещал на полях обильные хлеба.

С Якова (30 апреля по старому стилю) прекращали всякое сватовство. Наступающий май очень "невыгоден" для новобрачных. Всякое предложение о сватовстве считалось делом обидным и даже зазорным. В старину строго держались этой приметы.

ИМЕНИНЫ

православные: Василия, Доната, Игната, Максима, Никиты, Якова;

католические: Глории, Жанны, Магдалены, Андрея, Германа, Роберта.

РОДИЛИСЬ

1876 год - Гейдукевич Станислав Сильвестрович, белорусский архитектор. В 1910 году окончил Петербургскую академию искусств. В 1929-1937 годах преподавал в Минском архитектурно-строительном техникуме. Основные работы в Минске: жилой дом по ул.Захарьевской, здание польского банка (не сохранилось), Дом крестьянина (разрушен во время Великой Отечественной войны). Участвовал в разработке проекта 1-й Всебелорусской сельскохозяйственной и промышленной выставки (1930). Репрессирован в 1937 году. Реабилитирован в 1974 году.

1921 год - Томашевич Николай Николаевич, Герой Советского Союза (1944). С 1940 года в Красной Армии. В Великую Отечественную войну с 1941 года на фронте, участник боев в Эстонии, обороны Ленинграда, освобождения Заполярья. Экипаж танка во главе с младшим лейтенантом Томашевичем отличился в январе 1944 года. при освобождении Ленинградской области: прорвался в тыл врага, нанес противнику значительные потери и 3 дня в окружении вел бой до подхода пехоты. До 1956 года служил в Советской Армии. Умер в 1983 году.

1941 год - Сербантович Анатолий Станиславович, белорусский поэт. В 1965 году окончил БГУ. Работал в газете "Піянер Беларусі" и журнале "Бярозка". Автор поэтических сборников "Азбука", "Минное поле", баллад, книги стихов "Жаворонок в зените". Писал произведения для детей, прозу, критические статьи, занимался переводами. Умер в 1970 году.

1966 год - Ванкевич Елена Васильевна, белорусский ученый-экономист, доктор экономических наук (2001). В 1987 году окончила Белорусский институт народного хозяйства. С 1996 года в Витебском технологическом университете. Автор научных работ по проблемам государственного регулирования занятости населения, становления, развития и управления рынком труда на макроэкономическом и региональном уровнях.

1986 год - Рыбак Александр Игоревич, норвежско-белорусский певец и скрипач, победитель конкурса песни "Евровидение 2009" в Москве. Получил рекордные 387 баллов за все время проведения конкурсов "Евровидение".

СОБЫТИЯ

1906 год - ректор Сорбонны назначил профессором факультета естествознания Марию Кюри. Она стала первой женщиной в истории французской высшей школы, получившей профессорскую кафедру.

1921 год - издан декрет Совнаркома СССР "О домах отдыха", предусматривающий создание широкой сети домов отдыха.

1991 год - выпуском информационной программы "Вести" начал регулярное вещание телеканал РТР "Россия".