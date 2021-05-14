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Калейдоскоп
14 мая 2021, 07:00

Этот день в истории: 14 мая

Александр Лукашенко, 1995 год. Фото president.gov.by
Александр Лукашенко, 1995 год. Фото president.gov.by

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православный праздник икон Божией Матери "Нечаянная радость", Царевококшайской и Андрониковской.

Православные верующие чтут память преподобного Пафнутия Боровского, мученицы Нины, священномученика Макария, митрополита Киевского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

День Еремея. В народе 14 мая называли по-разному: Еремей-яремник, Пролетье, Запашник, Еремей-запрягальник. На Еремея проводилось большое количество посевных работ, погода к 14 мая устанавливалась теплая, и говорили, что лето уже совсем близко.

Непогода в этот день сулит суровую и холодную будущую зиму.

Чтобы год был плодородным, на Еремея воздерживались от того, чтобы давать взаймы - ни денег, ни куска хлеба.

Если восход был ясным - и лето ясным будет.

ИМЕНИНЫ

православные: Нины, Тамары, Еремея, Ефима, Игната;

католические: Марии, Бонифата, Виктора, Матея, Михала.

РОДИЛИСЬ

1869 год - Кругер Янкель Мордухович (Яков Маркович), белорусский живописец, педагог, заслуженный деятель искусств Беларуси (1939). Учился в Киевской школе рисования Н.И.Мурашко, в Варшаве у Л.Горовица, в академии Жюлиана в Париже, в Высшем художественном училище при АН в Петербурге у В.Маковского. С 1900 года в Минске. В 1904 году организовал курсы рисования и живописи (в 1906-1914 годах частная художественная школа). С 1914 года преподавал рисунок в Казани, с 1921 на рабфаке при БГУ. В 1921-1923 годах собирал материалы в краеведческих экспедициях Белорусского государственного музея, участвовал в оформлении Музея революции БССР. В своих произведениях отражал преимущественно исторические события и сцены из еврейской жизни и быта: "Погром", "Писец Торы", "Духовный суд" и др. Автор портретов Я.Коласа, Я.Купалы, М.Горького и др. Умер в 1940 году.

1907 год - Жинович (наст. Жидович) Иосиф Иосифович, белорусский цимбалист, дирижер, композитор, педагог, народный артист Беларуси (1955), народный артист СССР (1968). В 1944-1974 годах преподавал в Белорусской консерватории, где основал класс цимбал и кафедру народных инструментов. С 1946 года художественный руководитель и главный дирижер Оркестра белорусских народных инструментов (с 2003 г. Национальный академический народный оркестр Республики Беларусь его имени). Среди произведений: "Сказ-былина о земле белорусской" для народного оркестра, концертные обработки народных песен и танцев и др. Умер в 1974 году.

1914 год - Клопов Анисим Андреевич, полный кавалер ордена Славы. Уроженец Витебской области. В годы Великой Отечественной войны на фронте с 1941 года Командир саперного отделения младший сержант Клопов отличился в боях в Восточной Пруссии. 10 января 1945 года разминировал вражеское минное поле шириной 40 м; 16 февраля 1945 года в числе первых форсировал р.Штрадик и уничтожил из пулемета около 20 гитлеровцев; в апреле 1945-го во время прорыва обороны на подступах к Кенигсбергу сделал проход в минном поле, уничтожил 13 гитлеровцев, раненный, продолжал бой. Участник исторического Парада Победы на Красной площади в Москве 24 июня 1945 года. В 1953 году вернулся на родину. Жил и работал в Ушачах. Умер в 1995 году.

1926 год - Драгун Юрий Иосифович, белорусский историк, археолог, кандидат исторических наук (1971). В 1960 году окончил БГУ, преподавал в нем. Работал в Институте истории АН Беларуси. Автор статей по истории Беларуси XVII-XIX веков. Умер в 2001 году.

1926 год - Сироткин Юрий Дмитриевич, белорусский ученый в области лесоводства, кандидат сельскохозяйственных наук (1958), профессор (1982), заслуженный лесовод Беларуси (1980). В 1950 году окончил Белорусский технологический институт, работал в нем. Автор научных работ по вопросам естественного лесовосстановления и повышения продуктивности лесов на основе современного лесоведения и лесной интродукции. Умер в 1998 году.

СОБЫТИЯ

1926 год - Белорусская государственная и университетская библиотека разделена на Белорусскую государственную библиотеку (с 1992 года Национальная библиотека Беларуси) и библиотеку Белгосуниверситета.

1947 год - Минск отнесен к числу городов республиканского подчинения.

1995 год - в Беларуси состоялся первый тур выборов в Верховный Совет и республиканский референдум, по итогам которого были одобрены предложения Президента Александра Лукашенко о более тесной интеграции с Россией, придании русскому языку статуса государственного наравне с белорусским и новой государственной символике.

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