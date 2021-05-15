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15 мая 2021, 07:00

Этот день в истории: 15 мая

Фото из архива
Фото из архива

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В Республике Беларусь - День семьи.

В Республике Беларусь - День работников физической культуры и спорта.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Международный день семей. Отмечается ежегодно, начиная с 1994 года в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 20 сентября 1993 года.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память благоверных князей российских Бориса и Глеба, во святом Крещении Романа и Давида, святителя Афанасия, патриарха Цареградского.

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ

Борис и Глеб Сеятели. Примечали: "На Бориса и Глеба успей посеять хлеба". Если весь день тепло - урожай зерновых будет хорошим. Теплый день - будет темный хлеб. С этого дня также начинали сажать огурцы и тыквы.

Соловьиный день - начинают петь соловьи. Запел соловей основательно - весна пошла на убыль, а лето - на прибыль. Примечали, если соловей поет всю ночь, будет солнечный день, а если соловья услышишь раньше кукушки, то счастливо проведешь все лето.

Наблюдали за кукушкой. Если кукушка сидит ближе к верхушке дерева, то яровые посевы будут высокими. Если же она сидит ближе к земле, то яровые посевы будут низкими, а на богатый урожай можно не рассчитывать.

ИМЕНИНЫ

православные: Зои, Афанасия, Бориса, Глеба, Давыда, Романа;

католические: Надежды, Софьи, Изидора, Яна.

СОБЫТИЯ

1891 год - основана голландская компания "Филипс" - одна из крупнейших частных фирм Европы, выпускающая знаменитую во всем мире бытовую технику, магнитофоны и компакт-диски.

1948 год - состоялось первое выступление Государственного академического хореографического ансамбля "Березка".

1971 год - в Лондоне открыты Белорусская библиотека и музей им.Ф.Скорины. Содержится около 40 тыс. томов книг и комплектов газет и журналов. Среди них редкие белорусские издания из Виленской и Супральской типографий, первые издания сборников М.Богдановича, К.Буйло, Я.Купалы и других белорусских писателей. Отдельно хранятся архивы Пинского православного духовного правления, коллекция старинных карт. В музее экспонируются образцы белорусского народного ткачества и вышивки, слуцкие пояса, коллекция монет ВКЛ, живописные и графические работы известных белорусских художников. Библиотека ведет издательскую деятельность, проводит научные конференции, организует курсы лекций по белорусоведению и др.

РОДИЛИСЬ

1845 год - Черский Иван Дементьевич, уроженец Беларуси, геолог, географ, исследователь Сибири. Родился в д.Свольно Верхнедвинского района Витебской области. Учился в Виленском дворянском институте. За участие в восстании 1863-1864 годах лишен дворянского звания, гражданских прав и сослан в Сибирь солдатом. В 1871 году приглашен Сибирским отделением Русского географического общества в Иркутск. Проводил геологические и палеонтологические исследования в Саянах, Прибайкалье, в бассейне Ангары и Нижней Тунгуски. Составил первую геологическую карту побережья озера Байкал. В 1885 году по приглашению Санкт-Петербургской АН переехал в Санкт-Петербург. В 1891 году возглавил экспедицию в район рек Колыма и Индигирка. Его именем названы система горных хребтов в Северо-Восточной Сибири, хребет в Забайкалье и др. Умер в 1892 году во время исследований низовьев Колымы.

1882 год - Голубок (наст. Голуб) Владислав Иосифович, белорусский театральный деятель, драматург, режиссер, актер, художник, народный артист Беларуси (1928). С 1908 года выступал как поэт и прозаик. В 1917-1920 годах драматург, актер и режиссер Первого товарищества белорусской драмы и комедии. В 1920 году организатор и художественный руководитель Труппы белорусских артистов, с 1931 директор. Автор около 40 пьес на темы из жизни белорусского народа: мелодрамы "Последняя встреча", "Безвинная кровь", "Лучик счастья", комедии "Писаревы именины", "Суд", "Женихи" и др. В сценическом творчестве развивал традиции народного фольклорного театра, Первой белорусской труппы Игната Буйницкого. Был художником-декоратором всех своих постановок. Автор пейзажей "Утром", "На реке Береза" и др. Выступал в печати с театроведческими и публицистическими статьями. В 1937 году репрессирован. Реабилитирован в 1957 году.

1914 год - Гурло Николай Васильевич, белорусский художник-график. В 1938-1941 годах учился в Московском полиграфическом институте. Работал в жанре плаката, станковой, сатирической и книжной графики. Автор многочисленных сатирических рисунков для издания "Раздавім фашысцкую гадзіну!", юмористических и сатирических рисунков для журналов "Вожык", "Полымя", "Работніца і сялянка", "Беларусь". Оформил книги "Мушка-зеленушка" М.Богдановича, "Приключения деда Михеда" А.Астрейко, "На веселой войне" Э.Волосевича и др. Умер в 1980 году.

1936 год - Саченко Борис Иванович, белорусский писатель. В 1960 году окончил БГУ. Работал в журнале "Полымя", издательстве "Мастацкая літаратура", главным редактором издательства "Беларуская энцыклапедыя". Автор романов "Чужое небо", "Великий Лес", повестей "Волчица из Чертовой Ямы", "Полесские были", юмористических сборников, критических статей и очерков. Лауреат Государственной премии Беларуси (1982). Умер в 1995 году.

1941 год - Гавриленко Николай Васильевич, белорусский тренер-преподаватель (гребля на байдарках и каноэ), заслуженный тренер Беларуси (1975), заслуженный тренер СССР (1980). Умер в 1991 году.

1971 год - Бучков Юрий Петрович, белорусский спортсмен (инваспорт; шахматы, легкая атлетика: метание диска, толкание ядра), мастер спорта Беларуси международного класса (1999). Бронзовый призер X шахматной Олимпиады (1996), Паралимпийских игр (2000, двукратный, по легкой атлетике). Двукратный чемпион Европы (1999, 2001) и двукратный бронзовый призер (2003) по легкой атлетике. Чемпион Европы (2005) в толкании ядра. Рекордсмен мира (1999). Чемпион Беларуси (2000-2005) по легкой атлетике.-0-

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