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09:50 Более полусотни ракет было выпущено по Израилю из Газы с полуночи В мире
09:41 Определен порядок медицинской аккредитации учреждений здравоохранения Беларуси Общество
09:31 Финал школьной лиги КВН пройдет в Могилеве 17 мая Регионы
09:15 Мобильные датчики контроля скорости будут работать сегодня в 11 местах Минска Регионы
09:00 ДОСЬЕ: К 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля культуры Беларуси Василя Витки Культура
09:00 Этот день в истории: 16 мая Калейдоскоп
09:00 Картина дня: 30-летие отряда "Зубр" МЧС, ДТП под Смоленском и форум "Семья: сегодня, завтра и всегда" Общество
00:31 Запуск американской ракеты Electron завершился неудачей Технологии
15.05.21
15.05.21 23:50 Работа Пабло Пикассо была продана на аукционе за $100 миллионов Калейдоскоп
15.05.21 23:20 ФОТОФАКТ: В Гомельском цирке новая программа "Ватерленд.Тайны Атлантиды" Регионы
15.05.21 22:44 БАТЭ победил "Рух" в матче футбольного чемпионата Беларуси Спорт
15.05.21 22:30 Четыре человека пострадали в результате массовой драки в аэропорту Лондона В мире
15.05.21 21:51 За сутки в мире выявили более 677 тыс. заразившихся коронавирусом В мире
15.05.21 21:29 ФОТОФАКТ: Фестиваль активного образа жизни BSU Fest прошел в Минске Общество
15.05.21 20:59 Работы по расширению Суэцкого канала начались в Египте В мире
15.05.21 20:59 Лодка с 20 пассажирами перевернулась на водохранилище в Индонезии В мире
15.05.21 20:56 "Торпедо-БелАЗ" и "Ислочь" сыграли вничью в чемпионате Беларуси Спорт
15.05.21 20:51 Анна Терех выиграла золото этапа Кубка наций по велотреку в Гонконге Спорт
15.05.21 20:39 Все авиакомпании приостановили рейсы в Израиль В мире
15.05.21 20:36 На Кубе обновлен антирекорд по числу заразившихся коронавирусом за сутки В мире
15.05.21 20:34 Участники инклюзивного творческого центра в Могилеве получили поздравления с Днем семьи Регионы
15.05.21 20:23 Илья Ивашко вышел во 2-й круг квалификации теннисного турнира в Женеве Спорт
15.05.21 20:06 Линию компостирования растительных отходов строят в Минске Регионы
15.05.21 19:54 Женская сборная Беларуси по волейболу без поражений завершила отбор к ЧЕ-2021 Спорт
15.05.21 19:31 Белорусские волейболисты обыграли команду Венгрии в отборочном матче ЧЕ-2021 Спорт
15.05.21 19:12 Военные открыли новый путепровод в районе станции Озерище в Минске Регионы
15.05.21 19:01 В Минске мужчина приговорен к 6 годам колонии за организацию беспорядков Происшествия
15.05.21 18:45 "Витебск" победил "Энергетик-БГУ" в матче чемпионата Беларуси Спорт
15.05.21 18:35 ФОТОФАКТ: Кадеты из Полоцка приняли участие в акции "Здесь началась война" Регионы
15.05.21 18:19 Директор ЕРБ ВОЗ выразил готовность оказывать поддержку в укреплении здоровья белорусов Общество
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Калейдоскоп
16 мая 2021, 09:00

Этот день в истории: 16 мая

Фото из архива
Фото из архива

РЕЛИГИОЗНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Православные верующие чтут память преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, преподобного Петра чудотворца, епископа Аргосского, мучеников Тимофея и Мавры.

Православная церковь празднует иконы Божией Матери: Успения Киево-Печерской, Печерской и Свенской.

ИМЕНИНЫ

православные: Николая, Петра, Тимофея;

католические: Андрея, Венчислава, Сымона.

ДНИ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ

Всемирный день памяти жертв СПИДа.

Международный день мирного сосуществования. Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 72/130, провозглашающую 16 мая Международным днем мирного сосуществования, подчеркнув, что его проведение представляет собой способ регулярной мобилизации усилий международного сообщества на поощрение мира, терпимости, единения, взаимопонимания и солидарности, а также выражения его приверженности стремлению жить и действовать сообща, сохраняя единство без отказа от различий и многообразия, в целях достижения устойчивого мира, солидарности и гармонии во всем мире.

СОБЫТИЯ

1889 год - в газете "Минский листок" впервые опубликован текст выдающегося памятника белорусской литературы - анонимной белорусскоязычной поэмы "Тарас на Парнасе", до этого распространявшейся только в рукописном виде.

1958 год - основана Академия Министерства внутренних дел Республики Беларусь.

1986 год - в Гродно открыт Музей Максима Богдановича. Основан как литературный отдел Гродненского историко-археологического музея в доме, в котором жила семья Богдановичей. В 1995 году преобразован в самостоятельное учреждение культуры. В музее хранятся предметы духовной и материальной культуры, связанные с жизнью и деятельностью М.Богдановича. Среди экспонатов личные вещи поэта, оригиналы фотоснимков семьи Богдановичей, оригиналы авторского сборника "Венок" издания 1913 года и др.

1995 год - над резиденцией Президента Республики Беларусь поднят новый государственный флаг, принятый на референдуме 14 мая 1995 года.

2001 год - решением Новогрудского районного Совета депутатов утверждены герб и флаг г.Новогрудок и Новогрудского района Гродненской области.

РОДИЛИСЬ

1911 год - Витка Василь (наст. Крысько Тимофей Васильевич), белорусский поэт, заслуженный деятель культуры Беларуси (1970). Работал главным редактором газеты "Літаратура і мастацтва", журнала "Вясёлка". Значительное место в творчестве занимают сатирические стихотворения, пародии, эпиграммы. Автор сборников "Верность", "Роза и штык", "Проводы лета" и др. Перевел на белорусский язык роман "Господа Головлевы" М.Салтыкова-Щедрина, поэму В.Маяковского "Хорошо!", отдельные произведения Л.Толстого, Я.Райниса, М.Стельмаха и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1972). Награжден Почетным дипломом Международного жюри по премиям Х.Андерсена (1978) с занесением имени поэта в почетный список датского писателя. Умер в 1996 году.

1938 год - Луцевич Анатолий Васильевич, актер, заслуженный артист Беларуси (2000). Работал в Национальном академическом драматическом театре им.Я.Купалы. Актерский талант наиболее полно раскрылся в ролях белорусской национальной драматургии. Среди ролей: Сидорович ("Врата бессмертия" К.Крапивы), Крыницкий ("Павлинка" Я.Купалы), Алеша Губатый ("Люди на болоте" И.Мележа) и др. Снимался в кино- и телефильмах. Умер в 2002 году.

1947 год - Жлобо Людмила Александровна, белорусский архитектор. Среди работ в Минске: реконструкция парка им.Горького и части проспекта Ф.Скорины (ныне проспект Независимости), реконструкция и восстановление дворцово-паркового ансамбля в Несвиже и др. Лауреат Государственной премии СССР (1989).

1950 год - Поливода Игорь Игоревич, белорусский композитор, пианист. Окончил Белорусскую консерваторию. В 1976-1984 годах работал в вокально-инструментальном ансамбле "Песняры", с 1988 в Государственном оркестре симфонической и эстрадной музыки Республики Беларусь. Работал преимущественно в области вокально-инструментальной музыки, в которой создал оригинальный песенный стиль. Среди произведений: кантата "Слова", поп-опера "Максим" на стихи М.Богдановича, песни на стихи белорусских поэтов. Умер в 1996 году.

1955 год - Корбут Ольга Валентиновна, белорусская спортсменка (спортивная гимнастика), заслуженный мастер спорта СССР (1972). Чемпионка XX и XXI Олимпийских игр (1972, 1976). Серебряный призер Олимпийских игр в упражнениях на брусьях (1972), серебряный призер чемпионата Европы в личном первенстве (1973). Чемпионка мира, серебряный призер (1974). Серебряный призер чемпионата Европы (1973). В 1972 году признана лучшей спортсменкой мира. Живет за рубежом.

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