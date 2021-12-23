Этот хаски впечатлил многих, и теперь все хотят оказаться на его месте (Видео)

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько недель назад хозяйка милого питомца по кличке Макс разместила на YouTube кадры, которые мигом привлекли внимание пользователей.

Девушка вместе со своим питомцем отправилась в длинную поездку до Сан-Франциско. Девушка подчеркнула в подписи к видео, что каждый раз ее хаски находит увлекательное и впечатляющее занятие, которое привлекает внимание людей.

Как только машина выехала на шоссе - собака "попросила" открыть окно. После этого песик расслабился и стал наслаждаться ветерком, который развивал его шикарную шерсть. Этот хаски впечатлил юзеров, ведь оказаться на его месте и так же расслабиться на заднем сиденье хотелось бы многим. Неудивительно, что ролик быстро собрал огромное число просмотров.-0-