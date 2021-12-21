Этот парень бессилен против новой системы защиты дома - котоблок! (Видео)

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно мужчина из США разместил на YouTube кадры, которые ему удалось запечатлеть во время рабочих будней.

Парень собирался на работу, но при выходе из дома столкнулся с одной непредвиденной проблемой. Оказалось, что в помещении появилась новая система защиты, которая не пускает хозяина на улицу. Большой серый кот удобно расположился на крыльце и всячески игнорировал любые просьбы мужчины.

Котоблок сработал отлично, ведь покинуть помещение автору видео так и не удалось. Необычная система защиты дома порадовала и впечатлила юзеров, которые посмотрели видео с участием котика огромное количество раз.-0-