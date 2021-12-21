Этот пес знает, как развлечь себя в поездке - все вокруг в восторге! (Видео)

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно девушка из США записала на видео впечатляющий момент, который понравился пользователям сети.

Девушка вместе с подругами ехала по шоссе во Флориде, когда заметила кое-что странное на крыше одного из автомобилей впереди. Приблизившись, поняла, что необычная фигура - это огромный пес, который точно знает, как ему развлечься во время длинной поездки.

Оказалось, что пес был не против насладиться потоком ветра, а хозяин и не возражал. Для своего питомца он открыл люк авто. Дальше пес знал, что делать. Необычная картина повеселила автора видео, а также многих пользователей сети, которые посмотрели кадры внушительное число раз.-0-