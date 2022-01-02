Этот песик точно знает, как выпросить самую лучшую вкусняшку (Видео)

Скриншот из видео
2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько дней назад молодая пара из США смогла записать на видео забавный момент, который впечатлил многих пользователей YouTube.
Женщина засняла своего возлюбленного и их собачку по кличке Лулу. Мужчина наслаждался ужином, что привлекло внимание питомица. Четвероногий, недолго думая, подобрался к хозяину и начал использовать все свое обаяние, чтобы получить вкусняшку.
Милая мордочка и поведение песика растопила сердца многих пользователей. Неудивительно, что юзеры сошлись во мнении, что этот питомец точно знает, как выпросить самую лучшую вкусняшку.-0-