Ева Польна опубликовала детские фото и растрогала поклонников

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Никто не приходит в этот мир просто так. Мы сами выбираем время, место и людей, которые дадут нам земную жизнь. Родители. Они помогают нам начать путь, дают первые уроки, защищают и дарят безвозмездно свою любовь. Это навсегда. Детские воспоминания - волшебные светлячки в банке, даже самый маленький из них способен разогнать темноту. Когда моя мама уезжала к папе, который нёс службу военного врача в разных местах страны, то чтобы я не очень сильно скучала , мы придумали игру. Мама присылала домой письма бабушке, но в каждом из них был вложен особый листик для меня! С рисунком и записочкой. Я их ждала как Хатико и Бим вместе взятые, больше чем любой подарок. Каждый день заставляла бабулю проверять почтовый ящик. Письма приходили часто, почта работала ответственно. Рисунки я собирала и хранила бережно, пересматривала, а потом уже и перечитывала по сто раз. А ещё я обожала книжки. С картинками. Они меня завораживали. Мечтала скорей научиться читать! Вот вернется мама, думала я, привезет мне обязательно н

овую книжечку! А потом папа в отпуск приедет - с шоколадным зайцем , который можно было купить только в городе Москве и коробкой маленьких шоколадочек, которые он откладывал для меня из военного пайка. И было мне Счастье! ) Мам, пап - спасибо что вы рядом. Люблю вас. #евапольна #моясемья #каждыйденьродительский #жизнькакчудо