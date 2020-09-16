Евгений Петросян впервые опубликовал снимок со своим вторым ребенком

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый юморист Евгений Петросян разместил в Instagram новый пост.

Артист впервые представил на суд общественности своего маленького второго ребенка. "А вот и он - Ваган Евгеньевич Петросян!", - подписал пост юморист, раскрыв имя мальчика. Также снимок Петросян опубликовал в день своего 75-летнего юбилея.

Пользователи отреагировали на совместный снимок сатирика с ребенком и оставили в комментариях массу положительных отзывов. Юзеры пожелали малышу здоровья, а также подчеркнули, что мальчик похож на мать - помощницу Петросяна Татьяну Брухунову. Ранее женщина отрицала все слухи о ее беременности. -0-