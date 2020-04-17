Евгений Плющенко показал, как они с семьей танцуют дома на коньках

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко выложил в Instagram видео, на котором он вместе с женой и сыном исполняет зажигательный танец. Все члены семьи надели коньки, показав, что для веселья им не нужен даже лед.

Пост быстро собрал огромное количество лайков и комментариев. Поклонники Плющенко оценили юмор фигуриста и отметили его хореографию: "Сразу видно кто здесь профессионал", "Класс! Зажигалки!", "Приколисты! Молодцы нам настроение улучшаете", "Евгений, Вы талант!", "Какие вы молодцы, веселитесь".-0-