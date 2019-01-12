12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заслуженного мастера спорта России Евгения Плющенко госпитализировали в Москве, сообщает российский телевизионный Пятый канал. Двукратный олимпийский чемпион обратился за помощью к врачам из-за сильных болей в спине.
Плющенко находится в нейрохирургическом отделении одной из столичных клиник. У фигуриста обострились боли в позвоночнике.-0
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