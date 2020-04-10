Евгения Плющенко раскритиковали за видео с сыном в Instagram

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитый фигурист Евгений Плющенко поделился совместными кадрами со своим семилетним сыном и вызвал шквал критики со стороны пользователей Instagram.

Двукратный олимпийский чемпион разместил кадры, на которых его сын Алексадр запечатлен с оружием в руках, а также в камуфляже и бронежилете. "Боевая" экипировка оказалась игрушечной, однако это не помешало отцу и сыну повеселиться. Знаменитый спортсмен подписал пост: "Пацанская тема пошла".

Кадры вызвали смешанные чувства у пользователей сети. "Что за дурь? Это к чему? Не знают, как уже себя пропиарить", "А разрешение-то есть?", "Крутой мальчишка", - написали фолловеры звезды. Впрочем, это не помешало кадрам набрать десятки тысяч просмотров.-0-