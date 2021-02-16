Эволюцию бикини за последние 130 лет показали в одном видео

16 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На YouTube есть множество разнообразных видео, но одно из них выделяется.

В сети решили продемонстрировать эволюцию купальных костюмов за последние 130 лет. Ролик берет начало в 1890-х годах, а модель демонстрирует актуальный для того времени купальник.

В одном видео можно проследить развитие бикини до наших дней. С каждым десятилетием ткани на девушке становится все меньше, показывая смену принципов людей в разные времена истории. В конце ролика модель и вовсе предстает топлес, намекая на то, что в будущем на пляжах мира могут отказаться от бикини вообще. -0-