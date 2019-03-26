Европарламент поддержал отказ от летнего и зимнего времени

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евросоюз откажется от перехода на летнее и зимнее время в 2021 году. Соответствующее решение принял Европейский парламент. Поддержали его 410 депутатов, против - 192, 52 – воздержались, сообщает сайт Европарламента.
Страны, которые хотят остаться в летнем времени переведут часы в последний раз в марте 2021 года, а те, кто хочет остаться в зимнем – в октябре того же года.
В решении ЕП указано, что власти стран должны скоординировать перевод стрелок, чтобы ситуация не оказала негативного влияния на рынок ЕС.
Еврокомиссия поддержала это решение в августе 2018 года. Еврочиновники опирались на опрос, в ходе которого против сезонного перевода стрелок выступили 80% жителей стран Евросоюза.-0-
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