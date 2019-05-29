Ежегодная "сырная гонка" прошла в Великобритании

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Англии собрались участники ежегодной сырной гонки - традиционных соревнований, во время которых бегом надо догнать головку сыра, которую спускают с крутого холма. Победитель забирает трофей, сообщает
Этим гонкам уже несколько сотен лет. Бегунов и зрителей предупреждают — они сами несут ответственность за свое здоровье. Каждый раз соревнования заканчиваются тяжелыми травмами. Но участники соревнований съезжаются со всего мира.
Все попытки властей запретить сырные гонки до сих пор не увенчались успехом.-0-
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