Фанат заснул на футболе и стал мемом - видео

3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США прошел финальный матч чемпионата Национальной футбольной лиги. В это время одного из фанатов удалось запечатлеть на видео, и он моментально стал мемом в сети.

Кадры сделаны во время первой четверти Супербоула. Согласно ценам на билет, место, где сидит герой ролика, стоит от $10 тысяч. Стечение обстоятельств стало предметом шуток для пользователей сети.

Одни посчитали, что мужчина, видимо, хотел провести некоторое время без кричащих детей. Другие пошутили о том, что за такую сумму можно было бы найти место для сна получше, а многие юзеры восхитились способностью мужчины засыпать везде.

Somehow, this man is sleeping through the #SuperBowl.



We're still only in the first quarter. pic.twitter.com/erK0gfpqvQ — Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 3, 2020

За несколько часов ролик посмотрели десятки тысяч раз, а пользователи Twitter сделали несколько десятков тысяч ретвитов.-0-