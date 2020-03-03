Фанаты бурно обсуждают новый стиль Виктории Бони

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Виктория Боня разместила в Intagram новый снимок и вызвала волну обсуждения.

Телеведущая опубликовала фотографию, где предстала с челкой. В подписи к посту она решила поинтересоваться у поклонников, как им ее новый стиль прически. Фанаты тут же отреагировали и отметили, что "Тебе все идет, хоть бритоголовая". Помимо всего прочего, знаменитость беспокоил еще один вопрос: "Мне идет челка?"

Поклонники единогласно пришли к выводу, что новый стиль подчеркивает красоту телеведущей, которую непривычно видеть с челкой. Также Виктория Боня призналась: "Сто лет думала отрезать, но не решалась!!" За несколько часов пост собрал множество восторженных комментариев и десятки тысяч лайков.-0-