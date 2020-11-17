Фанаты Эммы Уотсон запутались в фото, ведь косплей на нее получился невероятным

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на Reddit завирусился пост девушки по имени Элла Нортон, которая быстро обратила на себя внимание фанатов истории про "Гарри Поттера".

Девушка представила широкой публике несколько своих фотографий в образе Гермионы, однако даже самые преданные фанаты Эммы Уотсон, которая сыграла этого персонажа в кино, запутались.

Фото Reddit

Дело в том, что девушек невероятно трудно отличить, ведь их черты лица, волосы и даже цвет глаз совпадают практически идеально. Пользователи гадают, на каком из кадров Элла, а где Эмма, однако уверены в одном, что косплей на Гермиону просто невероятный. Неудивительно, что пост за несколько дней собрал свыше 110 тысяч лайков.