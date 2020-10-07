Фанаты "Гарри Поттера" хотели увидеть легендарный поезд, но все испортил случай - видео

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Десятки поклонников знаменитой истории про юного волшебника собрались на станции Драмри в Шотландии, чтобы воочию увидеть "Хогвартский экспресс", сообщает SkyNews.

Люди несколько часов толпились на платформе и ждали прибытия "волшебного поезда". Дети сгорали от нетерпения, а взрослые уже начинали уставать от ожидания, но потраченное время окупилось. Вот на горизонте появился легендарный поезд, однако все испортил случай.

Harry Potter fans were left disappointed as a commuter train passed through the station at the same time as the steam train which served as the Hogwarts Express ????????



More here: https://t.co/Kd0UZfHMIr pic.twitter.com/jjlsxaxEJZ — SkyNews (@SkyNews) September 29, 2020

Небольшая заминка разбила все ожидания, когда в ту же минуту с "Хогвартским экспрессом" станцию Драмри проезжал менее интересный поезд, закрывший людям обзор. Многие не расстроились, а только повеселились от такого забавного стечения обстоятельств и опубликовали в сети видео произошедшего. Вот как это должно было быть. -0-