Фанаты не смогли сосчитать количество роз в огромном букете Волочковой от ее ухажера

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Анастасия Волочкова 20 января отпраздновала день рождения. Обилием фотографий она поделилась в личном Instagram-аккаунте.

Особое внимание фолловеров привлек снимок с огромным букетом белых роз от ее любимого человека. Анастасия заявила, что она очень счастлива и призвала всех порадоваться за нее.

Поклонники тут же стали осыпать ее поздравлениями. Огромный букет также стал объектом внимания: многие попытались посчитать количество роз.-0-