19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Знаменитая российская певица и телеведущая Ольга Бузова представила в Instagram новый кадр, который поразил многочисленных поклонников звезды.

Артистка поделилась снимком, где ее запечатлели в черном вечернем платье длины макси. Также привлекательности наряду добавляют высокий разрез на ноге и стройная фигура Ольги Бузовой. Закончили образ несколько аксессуаров и высокие туфли.

Образ получился великолепным, однако фанаты не смогли узнать на новом фото преобразившуюся Ольгу Бузову. Многие после просмотра были восхищены, а другие поспешили в комментариях отметить, что артистка так изменилась из-за обилия ретуши на фото. Впрочем, это не помешало посту собрать огромное число лайков и восторженных отзывов. -0-