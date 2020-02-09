Фанаты не узнали Яну Рудковскую без макияжа за завтраком - она свежа как майская роза

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская регулярно попадает в число обсуждаемых селебрити после публикации своих фотографий в личном Instagram-аккаунте. Например, многих удивил снимок в коротком платье, в котором она пришла в театр.

На этот раз обсуждение вызвало фото с завтрака. Яна сидит на кровати с подругой и ест круассан. При этом на ее лице нет ни капли макияжа. Выглядит она очень хорошо: ее кожа свежая и молодая. Она получила множество комментариев с комплиментами. Хотя нашлись и те, кто посчитал это фото продуктом использования фотошопа.

Отметим, что Рудковской 45 лет.-0-