Фанаты не узнали Яну Рудковскую без макияжа за завтраком - она свежа как майская роза

Фото из Instagram
9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Яна Рудковская регулярно попадает в число обсуждаемых селебрити после публикации своих фотографий в личном Instagram-аккаунте. Например, многих удивил снимок в коротком платье, в котором она пришла в театр.
Рудковская пришла в театр в супер коротком платье - ее стройные ноги многим понравились
На ней надето черное короткое платье, плотные колготки и ботинки.
На этот раз обсуждение вызвало фото с завтрака. Яна сидит на кровати с подругой и ест круассан. При этом на ее лице нет ни капли макияжа. Выглядит она очень хорошо: ее кожа свежая и молодая. Она получила множество комментариев с комплиментами. Хотя нашлись и те, кто посчитал это фото продуктом использования фотошопа.
Отметим, что Рудковской 45 лет.-0-