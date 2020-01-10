Фанаты не узнали Наташу Королеву в новой фотосессии

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Популярная российская певица Наташа Королева поделилась в Instagram свежим снимком из новой фотосессии и вызвала недоумение фанатов.

Артистку заподозрили в пластике. Поклонники отметили, что звезда очень изменилась и стала не похожа на себя. Большинство фолловеров заподозрили артистку в пластике и своими предположениями решили поделиться в комментариях к фото.

"Вообще на себя не похожа после пластики! Чужое лицо", "Наташа ваша натуральная красота лучше.......", "Наташа, брось ты эти перья, умойся, ты естественная лучше", - написали разгневанные фанаты.

Впрочем, преданные поклонники поддержали Наташу Королеву и отметили, что фотосессия получилось оригинальной, а сама певица выглядит потрясающе. -0-