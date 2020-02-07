Фанаты недовольны повседневным нарядом певицы Zivert в Лос-Анджелесе

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Певица Zivert находится в США с гастролями. Она порадовала поклонников свежими фото из Лос-Анджелеса в личном аккаунте Instagram. На них можно увидеть красивые пейзажи города. Однако одна фотография все же вызвала негодование фолловеров. На одном из снимков певица одета в свободные джинсы, цветной свитер и массивные ботинки. Многие посчитали наряд слишком простым и даже неопрятным.

К слову, певица приковывает внимание фанатов все чаще. Например, многих заинтересовали ее татуировки, поэтому она объяснила их значение.

Еще одна знаменитость попала под шквал критики из-за своего наряда - это Виктория Лопырева. Она хотела впечатлить всех своей белоснежной шубкой, но фанаты осыпали ее критическими замечаниями, не оценив дорогие меха.-0-