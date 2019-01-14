Фанаты Пугачевой выяснили, на кого похожа дочь Лиза

14 января, Минск /Дарья Бураковская - БЕЛТА/. Алла Пугачева поделилась с подписчиками личного Instagram-аккаунта архивным фото. На нем изображены бабушка и дедушка певицы. Пугачева в подписи к фото оставила теплые слова и поблагодарила их за воспитание.
Поклонники отметили в комментариях, что дочка певицы Лиза очень похожа на бабушку Пугачевой. -0-
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