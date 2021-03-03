"Фаталити!": эпичная схватка корги и кота попала на видео

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Недавно на YouTube загрузили очень забавные кадры, которые пришлись по вкусу многим юзерам сети.

Девушка из США собиралась спать, когда рядом с ее кроватью развернулось целое противостояние. Хозяйка кота и корги вовремя включила камеру и смогла запечатлеть забавные кадры. В ролике видно, как собака по кличке Марти и кот Марвин сошлись в схватке. Они пинают друг друга лапами, но в какой-то момент песику это надоедает.

Питомец применяет "фаталити" и сбивает с ног усатого оппонента. Этот момент рассмешил девушку, а еще десятки тысяч юзеров сети. Никто из питомцев не пострадал, но у кота, по всей видимости, осадок остался. -0-