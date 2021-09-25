Фазан забрал еду у кота (Видео)

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Необычное поведение фазана, ролик про которого появился в интернете, удивило пользователей сети.

На видео кот ел сухой корм из своей миски. В какой-то момент к животному стал приближаться фазан. Птица осторожно подошла к миске и с любопытством стала разглядывать, что в ней находится. Через некоторое время фазан решил попробовал лакомство кота. Тот, конечно, не ожидал, что кто-то станет забирать его еду… В конце концов кот уступил свой обед птице!

Забавный ролик понравился пользователям сети. Видео набрало более 4 миллионов просмотров и 31 тысячу лайков. -0-