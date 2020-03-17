Фееричное световое шоу устроил финский художник в Ирландии в день Святого Патрика

Фото Пятый Канал
17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Горы национального парка Коннемара в Ирландии финский художник Кари Кола расцветил синими и зелеными огнями, сообщает российский телевизионный Пятый канал.
Такой подарок финн подарил местным жителям в Ирландии в честь дня Святого Патрика. Он расположил на склонах горы сотни разноцветных светильников.
Это не понравилась чиновникам, и оборудование демонтировали. А ирландцам понравилось. В комментариях в соцсетях они оставляют только восторженные отзывы.-0-